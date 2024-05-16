Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо — что известно к утру четверга

Кроме того, Фицо говорил, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и обещал сделать шаги в этом направлении. Он считал диалог между двумя странами обязательным и отвергал установку о том, что из-за конфликта на Украине надо делать вид, что России не существует.