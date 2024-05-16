Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо — что известно к утру четверга

Подчеркивается, что многое будет зависеть от его физического состояния — как организм сможет справиться с полученными ранениями.
«Ранение брюшной полости было чрезвычайно серьезным, премьер потерял много крови, но эта операция уже завершена», — говорится в сообщении телеканала.
Операция длилась почти четыре часа.
По данным телеканала, критической кровопотери не произошло. Фицо будет находиться в состоянии комы около суток.
Вице-премьер и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба заявил, что жизни премьера сейчас ничего не угрожает.
«Думаю, в конце концов он выживет. В данный момент его жизни ничего не угрожает», — цитирует его слова ряд СМИ.
Покушение на Фицо
Покушение на Фицо произошло в среду, 15 мая, в городе Гандлова, когда политик покинул выездное заседание Кабмина страны.
Злоумышленник несколько раз выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.
Премьер получил ранения в грудь и живот. Его на вертолете отправили в Братиславу.
Нападавший был задержан сотрудниками полиции. Известно, что это 71-летний житель города Левице Юрай Цинтула. Полиция также забрала на допрос его жену.
По данным МВД, стрелявший руководствовался политическими мотивами. Как сообщали СМИ, он использовал легально зарегистрированное короткоствольное оружие.
Ранее телеканал TA3 продемонстрировал кадры, на которых пожилой мужчина заявил, что «не согласен с политикой правительства». Как утверждает телеканал, на видео именно подозреваемый в покушении.
Позиция премьера
Роберт Фицо возглавляет правительство Словакии с 25 октября 2023 года. Это его третий срок на посту премьера, ранее Фицо руководил правительством страны с июля 2006 по июль 2010 годов и с апреля 2012-го по конец марта 2018-го.
Словацкий премьер-министр неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине и не поддерживал членство этой страны в НАТО. Политик заявлял, что воспользуется правом вето, если данный вопрос будет рассматриваться.
Кроме того, Фицо говорил, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и обещал сделать шаги в этом направлении. Он считал диалог между двумя странами обязательным и отвергал установку о том, что из-за конфликта на Украине надо делать вид, что России не существует.
Незадолго до покушения Фицо, выступая на церемонии, посвященной Дню победы, отверг возможность отправки словацких военных на Украину и раскритиковал подход стран Евросоюза к украинскому кризису в целом. Он также заявил, что отвергает любые искажения истории и считает, что наибольшая заслуга в победе во Второй мировой войне принадлежит Красной армии.