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В Екатеринбурге 10-летняя девочка оформила кредит на 700 тысяч и перевела деньги мошеннику

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размер), 10-летняя девочка перевела 700 тысяч рублей неизвестному.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Об этом сообщают в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В начале мая с 10-летней девочкой, которая на своем телефоне играла в Roblox, через чат связался неизвестный. Он предложил ей получить большую сумму игровой валюты «робуксов».

Девочка согласилась и с помощью банковского приложения на мамином телефоне оформила кредит на 700 тысяч рублей. Деньги она перевела в счет покупок на маркетплейсе. Средства ушли мошеннику.

Мать обнаружила списание и обратилась в правоохранительные органы.

«Полиция призывает родителей малолетних детей провести с ними обстоятельную беседу о недопустимости общения с незнакомцами в сети Интернет, — отмечают в ведомстве. — Также необходимо исключить доступ детей к мобильным устройствам или другим платежным инструментам, позволяющим выполнять крупные платежи».

«МК-Урал» ранее писал, что осужденный исправительного центра ГУФСИН в Верхней Туре перевел мошенникам более 1 млн рублей.

По данным ГУФСИН, осужденные, которые содержатся в исправительных центрах, попадают в поле зрения мошенников. Пострадавший взял кредиты и перевел неизвестным деньги.