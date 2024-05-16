В Екатеринбурге 10-летняя девочка оформила кредит на 700 тысяч и перевела деньги мошеннику

«Полиция призывает родителей малолетних детей провести с ними обстоятельную беседу о недопустимости общения с незнакомцами в сети Интернет, — отмечают в ведомстве. — Также необходимо исключить доступ детей к мобильным устройствам или другим платежным инструментам, позволяющим выполнять крупные платежи».