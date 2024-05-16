В Екатеринбурге 10-летняя девочка оформила кредит на 700 тысяч и перевела деньги мошеннику

Об этом сообщают в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
В начале мая с 10-летней девочкой, которая на своем телефоне играла в Roblox, через чат связался неизвестный. Он предложил ей получить большую сумму игровой валюты «робуксов».
Девочка согласилась и с помощью банковского приложения на мамином телефоне оформила кредит на 700 тысяч рублей. Деньги она перевела в счет покупок на маркетплейсе. Средства ушли мошеннику.
Мать обнаружила списание и обратилась в правоохранительные органы.
«Полиция призывает родителей малолетних детей провести с ними обстоятельную беседу о недопустимости общения с незнакомцами в сети Интернет, — отмечают в ведомстве. — Также необходимо исключить доступ детей к мобильным устройствам или другим платежным инструментам, позволяющим выполнять крупные платежи».
«МК-Урал» ранее писал, что осужденный исправительного центра ГУФСИН в Верхней Туре перевел мошенникам более 1 млн рублей.
По данным ГУФСИН, осужденные, которые содержатся в исправительных центрах, попадают в поле зрения мошенников. Пострадавший взял кредиты и перевел неизвестным деньги.