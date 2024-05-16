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В Магнитогорске грабитель вынес из ювелирного магазина украшений на 800 тыс. рублей

Сообщается, что в торговый зал вошел мужчина, разбив рукой витрину, похитил дорогостоящие украшения.

Источник: РИА "Новости"

В Магнитогорске грабитель вынес из ювелирного магазина украшений на сумму свыше 800 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что в торговый зал вошел мужчина, разбив рукой витрину, похитил дорогостоящие украшения. Пытаясь скрыться, он применил в отношении сотрудницы магазина насилие, не опасное для жизни и здоровья.

«С учетом тяжести совершенного преступления на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Содействие в задержании подозреваемого оказывали сотрудники частной охранной организации», — прокомментировали в пресс-служббе ГУ МВД по Челябинской области.

По полученным от свидетелей приметам и маршруту следования был задержан 37-летний магнитогорец. Он не имеет постоянного места работы, ранее судим за тяжкое преступление против личности.

Похищенные украшения изъяты сотрудниками полиции. Дело возбуждено по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж). Мужчина заключен под стражу.