В Магнитогорске грабитель вынес из ювелирного магазина украшений на 800 тыс. рублей

В Магнитогорске грабитель вынес из ювелирного магазина украшений на сумму свыше 800 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что в торговый зал вошел мужчина, разбив рукой витрину, похитил дорогостоящие украшения. Пытаясь скрыться, он применил в отношении сотрудницы магазина насилие, не опасное для жизни и здоровья.
«С учетом тяжести совершенного преступления на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Содействие в задержании подозреваемого оказывали сотрудники частной охранной организации», — прокомментировали в пресс-служббе ГУ МВД по Челябинской области.
По полученным от свидетелей приметам и маршруту следования был задержан 37-летний магнитогорец. Он не имеет постоянного места работы, ранее судим за тяжкое преступление против личности.
Похищенные украшения изъяты сотрудниками полиции. Дело возбуждено по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж). Мужчина заключен под стражу.