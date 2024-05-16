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Под Зеленоградском обнаружили 13 немецких авиабомб

Ещё 800 взрывоопасных предметов сапёры уничтожили в Балтийске.

В пос. Сосновка Зеленоградского района обнаружили 13 немецких авиабомб SC-50. Вес каждого боеприпаса составляет 55 кг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС в четверг, 16 мая.

Взрывоопасные предметы обезвредили сапёры пиротехнической группы Невского спасательного центра.

Ещё 800 снарядов подняли с затонувшей баржи в Балтийске специалисты сводного отряда МЧС. Все боеприпасы вывезены для уничтожения на полигоне Балтфлота в Хмелёвке.

В выходные в районе городского пляжа в Балтийск со дна моря подняли более 1 000 снарядов различного калибра.

МЧС