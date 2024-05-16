Полицейские ВКО задержали вымогателя с поличным

Потерпевший сообщил в полицию, что 37-летний устькаменогорец вымогал у него миллион тенге, угрожая ему и его семье.
«Подозреваемого задержали при передаче 200 тысяч тенге. Злоумышленник дал признательные показания».
Подозреваемому грозит ограничение либо лишение свободы, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.
Потерпевший сообщил в полицию, что 37-летний устькаменогорец вымогал у него миллион тенге, угрожая ему и его семье.
«Подозреваемого задержали при передаче 200 тысяч тенге. Злоумышленник дал признательные показания».