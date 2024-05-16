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Полицейские ВКО задержали вымогателя с поличным

Подозреваемому грозит ограничение либо лишение свободы, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

Источник: ДП ВКО

Потерпевший сообщил в полицию, что 37-летний устькаменогорец вымогал у него миллион тенге, угрожая ему и его семье.

«Подозреваемого задержали при передаче 200 тысяч тенге. Злоумышленник дал признательные показания».

рассказали в департаменте полиции ВКО. Ведется досудебное расследование.