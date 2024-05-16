Подозреваемого в педофилии, задержанного в России, экстрадируют в Казахстан

Отметим, согласно статье 121 УК РК, половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.