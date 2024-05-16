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Двухэтажный дом в Самарканде обрушился из-за рытья котлована под магазин по соседству

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Министерстве строительства и ЖКХ прокомментировали факт обрушения дома в Пастдаргомском районе Самаркандской области, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Момент обрушения дома удалось снять на видео, которое в дальнейшем распространилось в социальных сетях. В Министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что обрушение произошло в результате проседания грунта под фундаментом дома. Этому способствовало нарушение правил рытья котлована для нового нежилого объекта по соседству.

Сообщается, что при обрушении дома никто не пострадал.

Хозяин дома и председатель махалли неоднократно просили прекратить рыть котлован под строительство магазина. Теперь владелец разрушенного дома требует от соседа возместить ему ущерб в размере 300 тысяч долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.