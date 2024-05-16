Двухэтажный дом в Самарканде обрушился из-за рытья котлована под магазин по соседству

Момент обрушения дома удалось снять на видео, которое в дальнейшем распространилось в социальных сетях. В Министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что обрушение произошло в результате проседания грунта под фундаментом дома. Этому способствовало нарушение правил рытья котлована для нового нежилого объекта по соседству.