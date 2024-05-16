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Задолжала миллион: жительница Башкирии сбежала от алиментов

Задолжала миллион: жительница Башкирии сбежала от алиментов.

Источник: Башинформ

Салаватским районным отделением управления судебных приставов за неуплату алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей разыскивается 45-летняя Елена Шишкова.

По данным ведомства, уроженка города Салавата задолжала дочери, 2016 года рождения, и сыну, 2019 года рождения, миллион рублей. Женщина не исполняет решение суда, не обеспечила явку в службу судебных приставов и длительное время скрывается, ее объявили в розыск. Предположительно, Елена Шишкова находится в Екатеринбурге, официально не трудоустроена.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении нерадивой матери, просят сообщить в дежурную часть ГУФССП России по Республике Башкортостан по телефонам: 8 (347) 273−56−40.