Три иномарки столкнулись ночью на проспекте Победы в Казани

Ночью на проспекте Победы в Казани столкнулись Volkswagen, Hyundai и Audi, передает наш корреспондент.
По предварительной информации, все произошло, когда Volkswagen пытался повернуть налево на Оренбургский проезд и получил удар от Hyundai. От силы столкновения обе машины выбросило на встречную полосу, где уже находился Audi.
К счастью, пострадавших нет. Все обстоятельства ДТП будут детально разбираться в подразделении ГИБДД.
Ранее мы сообщали, что Hyundai и «четырнадцатая» столкнулись на проспекте Победы в Казани. Оба водителя утверждали, что двигались на зеленый свет и не признавали свою вину в аварии.