10-летний иркутянин в семейном конфликте получил травму глаза

Уже установлено, что школьник стал конфликтовать с матерью и её сожителем, а также общаться с подростками, состоящими на учёте в ПДН и вести себя неконтролируемо и деструктивно. Во время очередной ссоры со взрослыми дома мальчик упал и ударился о край кровати, когда сожитель матери попытался силой отправить его в комнату.