Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

10-летний иркутянин в семейном конфликте получил травму глаза

В Иркутске сотрудники полиции проводят проверку сообщения о том, что 10-летний школьник в семейном конфликте получил травму глаза.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сообщение поступило от 18-летнего брата пострадавшего, который с ним не проживает. Юноша рассказал, что связался с братом по видео и увидел, что у него покраснел глаз и рассечена бровь.

Уже установлено, что школьник стал конфликтовать с матерью и её сожителем, а также общаться с подростками, состоящими на учёте в ПДН и вести себя неконтролируемо и деструктивно. Во время очередной ссоры со взрослыми дома мальчик упал и ударился о край кровати, когда сожитель матери попытался силой отправить его в комнату.

Школьника вместе с матерью отправили на медицинское обследование. Проводится проверка. Семью поставили на контроль в ПДН.

здоровье