10-летний иркутянин в семейном конфликте получил травму глаза

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Сообщение поступило от 18-летнего брата пострадавшего, который с ним не проживает. Юноша рассказал, что связался с братом по видео и увидел, что у него покраснел глаз и рассечена бровь.
Уже установлено, что школьник стал конфликтовать с матерью и её сожителем, а также общаться с подростками, состоящими на учёте в ПДН и вести себя неконтролируемо и деструктивно. Во время очередной ссоры со взрослыми дома мальчик упал и ударился о край кровати, когда сожитель матери попытался силой отправить его в комнату.
Школьника вместе с матерью отправили на медицинское обследование. Проводится проверка. Семью поставили на контроль в ПДН.