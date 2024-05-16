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В Краснодаре судебные приставы забрали ребенка у пьющей матери

Девятилетнего мальчика, которого забрали у пьющей матери в Краснодаре, передали органам опеки.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре судебные приставы забрали ребенка у пьющей матери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Девятилетний мальчик жил с 38-летней матерью. Женщина регулярно выпивала, принимала наркотики, не работала. А в доме, где жил ребенок, обнаружили антисанитарию.

«В связи с выявленными обстоятельствами органы опеки обратились в суд, который удовлетворил их требования в полном объеме и вынес постановление о передаче несовершеннолетнего. Решение суда было исполнено», — сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Уточняется, что ребенка передали представителям органов опеки и попечительства.