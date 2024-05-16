В Краснодаре судебные приставы забрали ребенка у пьющей матери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Девятилетний мальчик жил с 38-летней матерью. Женщина регулярно выпивала, принимала наркотики, не работала. А в доме, где жил ребенок, обнаружили антисанитарию.
«В связи с выявленными обстоятельствами органы опеки обратились в суд, который удовлетворил их требования в полном объеме и вынес постановление о передаче несовершеннолетнего. Решение суда было исполнено», — сообщили в пресс-службе УФССП по региону.
Уточняется, что ребенка передали представителям органов опеки и попечительства.