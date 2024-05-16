Экс-главе правительства Самарской области Виктору Кудряшову продлили срок ареста

Напомним, господин Кудряшов обвиняется по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Вместе с бывшим врио министра строительства Самарской области Михаилом Асеевым он был задержан в ноябре 2023 года. Тогда же Октябрьский районный суд Самары арестовал обоих. Арестованным вменили махинации с бюджетными средствами при строительстве самарского метро. В частности, по версии следствия, Виктор Кудряшов в интересах ГК «Волгатрансстрой» (ВТС) подписал документы об увеличении до 18,4 млрд руб. предельной стоимости строительства станции метро «Театральная». После этого победителем проводимого аукциона стала структура ВТС, которой выплатили три млрд руб. в качестве аванса. Отрицающего свою вину Виктора Кудряшова этапировали в Москву.