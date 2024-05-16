Судебный процесс над опекуном Далера Бобиева закрыли от прессы

Ходатайство о закрытии процесса подала сторона обвинения. Причиной такого решения может быть тот факт, что на заседаниях будут обсуждаться факты, касающиеся жизни несовершеннолетних.
Напомним, первое заседание состоялось 3 мая. Наумову вменяют п. «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание в отношении несовершеннолетнего». На данный момент Александр Наумов находится под подпиской о невыезде.
Пятилетнего Далера Бобиева искали всем Екатеринбургом с 26 июня 2023 года, когда его опекунша Вероника Наумова сообщила в полицию о побеге мальчика из дома. Тело ребенка нашли на третьи сутки в семейном гараже. Женщина заявила, что ребенок умер, захлебнувшись в ванной, и она спрятала его, так как испугалась. Женщина скрывала смерть мальчика полгода и все это время получала пособие за мертвого малыша. Наумова обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего», пп. «г» и «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание малолетнего» и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».
Недавно родной отец Далера Худжановиддин Бобиев признался журналистам, что Вероника Наумова истязала ребенка. Об этом он прочел в материалах уголовного дела.
«Она била его, заставляла приседать по 4−5 часов. Предварительная причина смерти? Избили его. Старшая сестра потом пошла мыть его. Сначала давала показания, что он прямо в ванне потерял сознание. Но потом поменяла их и сказала, что Далер упал уже после того, как вылез», — рассказал мужчина в беседе с «КП-Екатеринбург».