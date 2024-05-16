Омич отдал больше 60 миллионов рублей людям, которые назвали его Избранным

Воспользовавшись сложным эмоциональным состоянием мужчины и тем, что его супруга жила за границей и дала супругу генеральную доверенность на всё имущество, злоумышленники в течении длительного времени внушали ему, что он — «Избранный», и ему нужно отказаться от всех материальных благ. Постепенно жертва переоформила на третьих лиц всю недвижимость, принадлежащую ему лично и его супруге — пять нежилых помещений, гараж и коттедж. Потом отдал автомобиль и 100% доли в уставном капитале фирмы.