Омич отдал больше 60 миллионов рублей людям, которые назвали его Избранным

В Омске вынесли приговор по уголовному делу в отношении мужчины и женщины, которые довели до психического расстройства директора коммерческой фирмы. С бизнесменом они познакомились в 2015 году на одном из семинаров школы духовного развития.
Воспользовавшись сложным эмоциональным состоянием мужчины и тем, что его супруга жила за границей и дала супругу генеральную доверенность на всё имущество, злоумышленники в течении длительного времени внушали ему, что он — «Избранный», и ему нужно отказаться от всех материальных благ. Постепенно жертва переоформила на третьих лиц всю недвижимость, принадлежащую ему лично и его супруге — пять нежилых помещений, гараж и коттедж. Потом отдал автомобиль и 100% доли в уставном капитале фирмы.
В ходе расследования уголовного дела часть имущества удалось возвратить владельцам на основе судебных решений в рамках гражданских и арбитражных процессов. Омичей признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой психическое расстройство и в мошенничестве в особо крупном размере.
Суд назначил им наказание в виде 6,6 лет лишения свободы. Мужчина проведёт их в колонии строгого режима, женщина — в колонии общего режима. Также они должны быть выплатить потерпевшим 20 миллионов рублей в счёт возмещения материального ущерба и 500 тысяч в счёт морального вреда. До исполнения судебного решения наложен арест на имущество осужденных общей стоимостью более 9,5 млн рублей.