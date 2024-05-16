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Красноярский мошенник зарабатывал на обмане кассиров при размене денег

Мошеннику грозит до 2 лет лишения свободы.

Источник: ГУ МВД

Жителя Красноярска будут судить за мошенничество при размене денег. Об этом рассказали в краевом МВД.

С декабря 2022 по январь 2023 года в полицию поступали сообщения о том, что из магазинов неизвестный похищает деньги под предлогом размена банкнот.

Оперативники выяснили, что преступлениями занимается красноярец 1974 года рождения. Мужчину задержали.

Выяснилось, что он приходил в магазины и просил разменять мелкие купюры на крупные банкноты.

«Когда кассиры при пересчете финансов обнаруживали нехватку 100 или 200 рублей, они возвращали их мужчине для повторного пересчета, в ходе которого злоумышленник путем подгиба извлекал из переданной ему стопки определенную сумму и убирал в карман. После этого он соглашался с недостачей и демонстративно докладывал оставшиеся деньги. Мужчина просил менять ему от 20 до 50 тысяч рублей, оставляя себе способом “залома” от 4 до 22 тысяч. Общий ущерб составил 116 тысяч рублей.», — рассказали в МВД.

Установлена причастность обвиняемого к восьми преступлениям в Красноярске, Ачинске, Ужуре, Емельяново.

Мужчину обвинили в мошенничестве и отправили под подписку о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что в отношении директора магазина электроники возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Он заработал 2 млн рублей на фиктивных возвратах техники.