Красноярский мошенник зарабатывал на обмане кассиров при размене денег

Жителя Красноярска будут судить за мошенничество при размене денег. Об этом рассказали в краевом МВД.
С декабря 2022 по январь 2023 года в полицию поступали сообщения о том, что из магазинов неизвестный похищает деньги под предлогом размена банкнот.
Оперативники выяснили, что преступлениями занимается красноярец 1974 года рождения. Мужчину задержали.
«Когда кассиры при пересчете финансов обнаруживали нехватку 100 или 200 рублей, они возвращали их мужчине для повторного пересчета, в ходе которого злоумышленник путем подгиба извлекал из переданной ему стопки определенную сумму и убирал в карман. После этого он соглашался с недостачей и демонстративно докладывал оставшиеся деньги. Мужчина просил менять ему от 20 до 50 тысяч рублей, оставляя себе способом “залома” от 4 до 22 тысяч. Общий ущерб составил 116 тысяч рублей.», — рассказали в МВД.
Установлена причастность обвиняемого к восьми преступлениям в Красноярске, Ачинске, Ужуре, Емельяново.
Мужчину обвинили в мошенничестве и отправили под подписку о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о том, что в отношении директора магазина электроники возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Он заработал 2 млн рублей на фиктивных возвратах техники.