Красноярский мошенник зарабатывал на обмане кассиров при размене денег

«Когда кассиры при пересчете финансов обнаруживали нехватку 100 или 200 рублей, они возвращали их мужчине для повторного пересчета, в ходе которого злоумышленник путем подгиба извлекал из переданной ему стопки определенную сумму и убирал в карман. После этого он соглашался с недостачей и демонстративно докладывал оставшиеся деньги. Мужчина просил менять ему от 20 до 50 тысяч рублей, оставляя себе способом “залома” от 4 до 22 тысяч. Общий ущерб составил 116 тысяч рублей.», — рассказали в МВД.