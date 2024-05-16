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Мужчина утонул в смотровой яме недостроенного гаража

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства гибели в Бобруйске мужчины, чье тело было обнаружены в смотровой яме недостроенного гаража, сообщили в ОСВОД Могилевской области.

Источник: Sputnik.by

Тело мужчины 1953 года рождения нашли 14 мая в 22:16.

«Установлено, что за двое суток до этого, 12 мая он со своим приятелем распивал спиртные в напитки в гараже. После чего ушел в неизвестном направлении», — рассказали в областном ОСВОДе.

По предварительной информации, смерть мужчины наступила в результате утопления.

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время сотрудники Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета проводят проверку для установления обстоятельств и причин трагедии, сообщили в ОСВОД.

Утонули в лужах.

В апреле текущего года в Беларуси было как минимум два случая утопления людей в достаточно непривычных условиях.

Так, в середине месяца жителя Борисова нашли в луже мертвого 55-летнего мужчину. Экспертиза показала, что смерть наступила от утопления.

Похожий случай произошел в Лунинецком районе Брестской области 25 апреля. Там в лесном массиве было обнаружено тело местного жителя 1990 года рождения. По данным сотрудников местной службы ОСВОД, погибшего нашли в лесной низине, которая была заполнена водой после дождя.