Мужчина утонул в смотровой яме недостроенного гаража

Тело мужчины 1953 года рождения нашли 14 мая в 22:16.
«Установлено, что за двое суток до этого, 12 мая он со своим приятелем распивал спиртные в напитки в гараже. После чего ушел в неизвестном направлении», — рассказали в областном ОСВОДе.
По предварительной информации, смерть мужчины наступила в результате утопления.
На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время сотрудники Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета проводят проверку для установления обстоятельств и причин трагедии, сообщили в ОСВОД.
Утонули в лужах.
В апреле текущего года в Беларуси было как минимум два случая утопления людей в достаточно непривычных условиях.
Так, в середине месяца жителя Борисова нашли в луже мертвого 55-летнего мужчину. Экспертиза показала, что смерть наступила от утопления.
Похожий случай произошел в Лунинецком районе Брестской области 25 апреля. Там в лесном массиве было обнаружено тело местного жителя 1990 года рождения. По данным сотрудников местной службы ОСВОД, погибшего нашли в лесной низине, которая была заполнена водой после дождя.