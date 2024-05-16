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Уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима Омской области превысил 940 сантиметров

Уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима на утро четверга, 16 мая, составил 941 сантиметр.

Источник: МЧС РФ

Таковы данные гидрологического бюллетеня, опубликованного в телеграм-канале информационного центра правительства Тюменской области.

Отметка же опасного явления «половодье» в 820 сантиметров там была превышена неделю назад, 9 мая. Таким образом, вода поднялась уже на 121 сантиметр выше критического значения.

Напомним, что сегодня в Усть-Ишимский район прибыли глава МЧС России Александр Куренков и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

По данным МЧС России в районе затоплено свыше полутысячи жилых домов и почти 850 приусадебных участков.