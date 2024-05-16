Уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима Омской области превысил 940 сантиметров

Таковы данные гидрологического бюллетеня, опубликованного в телеграм-канале информационного центра правительства Тюменской области.
Отметка же опасного явления «половодье» в 820 сантиметров там была превышена неделю назад, 9 мая. Таким образом, вода поднялась уже на 121 сантиметр выше критического значения.
Напомним, что сегодня в Усть-Ишимский район прибыли глава МЧС России Александр Куренков и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
По данным МЧС России в районе затоплено свыше полутысячи жилых домов и почти 850 приусадебных участков.