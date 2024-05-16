В НСО осудили женщину, убившую обидчика сожителя 13 лет назад

В Новосибирской области вынесли приговор женщине, совершившей убийство 13 лет назад. В 2011 году она расправилась с обидчиком сожителя. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

— Осенью 2011 года в одном из частных домов города Оби в процессе распития спиртного между ранее знакомыми мужчинами произошла ссора, перешедшая в драку, — раскрыли подробности в ведомстве.

Обвиняемая встала на защиту сожителя. Она ударила обидчика гражданского мужа ножом в спину. Тот умер от полученных ран .

Уголовное дело приостановили из-за розыска лица, совершившего преступление. Известно, что женщина вину свою отрицала. Однако под гнетом доказательств все же созналась в том, что она убила мужчину.