В НСО осудили женщину, убившую обидчика сожителя 13 лет назад

В Новосибирской области вынесли приговор женщине, совершившей убийство 13 лет назад. В 2011 году она расправилась с обидчиком сожителя. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.
— Осенью 2011 года в одном из частных домов города Оби в процессе распития спиртного между ранее знакомыми мужчинами произошла ссора, перешедшая в драку, — раскрыли подробности в ведомстве.
Обвиняемая встала на защиту сожителя. Она ударила обидчика гражданского мужа ножом в спину. Тот умер от полученных ран.
Уголовное дело по существу рассмотрят в Обском городском суде Новосибирской области.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Заельцовском районе Новосибирска 46-летняя женщина зарезала мужа. Произошло это из-за того, что мужчина оскорблял супругу, а та не смогла вынести унижений и схватилась за нож.