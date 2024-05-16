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В НСО осудили женщину, убившую обидчика сожителя 13 лет назад

Все эти годы виновника преступления разыскивали.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области вынесли приговор женщине, совершившей убийство 13 лет назад. В 2011 году она расправилась с обидчиком сожителя. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

— Осенью 2011 года в одном из частных домов города Оби в процессе распития спиртного между ранее знакомыми мужчинами произошла ссора, перешедшая в драку, — раскрыли подробности в ведомстве.

Обвиняемая встала на защиту сожителя. Она ударила обидчика гражданского мужа ножом в спину. Тот умер от полученных ран.

Уголовное дело приостановили из-за розыска лица, совершившего преступление. Известно, что женщина вину свою отрицала. Однако под гнетом доказательств все же созналась в том, что она убила мужчину.

Уголовное дело по существу рассмотрят в Обском городском суде Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Заельцовском районе Новосибирска 46-летняя женщина зарезала мужа. Произошло это из-за того, что мужчина оскорблял супругу, а та не смогла вынести унижений и схватилась за нож.