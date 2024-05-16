Подробности пропажи 14-летнего подростка в Перми рассказала его мама

Мама пропавшего в Перми 14-летнего подростка рассказала подробности его исчезновения сайту perm.aif.ru.
Речь идёт о юноше, который пропал вечером 15 мая. Последний раз мальчика видели в микрорайоне Юбилейном, он вышел из дома на улице Балхашская, 205. С тех пор его местонахождение неизвестно. Утром 16 мая поисковые отряды опубликовали ориентировку с приметами юноши.
Сайт perm.aif.ru пообщался с мамой мальчика, которая рассказала подробности его исчезновения.
Как рассказала женщина, они с подростком живут в микрорайоне Лёвшино. Вечером 15 мая молодой человек пришёл домой после школы, оставил вещи, «почистил» телефон от приложений и написал записку, которая адресована его маме. В послании молодой человек указал, что ушёл из дома.
Несмотря на то, что юноша не уточнил, какие именно у него проблемы, женщина предполагает, что он ушёл из-за конфликта, который возник между ними. В записке подросток указал, что это произошло из-за того, что на него накричала мама.
Мама пропавшего обратилась за помощью в полицию. Утром 16 мая сотрудники пришли к ней, чтобы узнать обстоятельства пропажи ребёнка. Женщина передала правоохранителям записку и сообщила, что с собой у Артур не взял ничего, кроме паспорта.