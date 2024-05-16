Подробности пропажи 14-летнего подростка в Перми рассказала его мама

Речь идёт о юноше, который пропал вечером 15 мая. Последний раз мальчика видели в микрорайоне Юбилейном, он вышел из дома на улице Балхашская, 205. С тех пор его местонахождение неизвестно. Утром 16 мая поисковые отряды опубликовали ориентировку с приметами юноши.

Как рассказала женщина, они с подростком живут в микрорайоне Лёвшино. Вечером 15 мая молодой человек пришёл домой после школы, оставил вещи, «почистил» телефон от приложений и написал записку, которая адресована его маме. В послании молодой человек указал, что ушёл из дома.

В районе 18:30 он оставил мобильный и уехал к тёте, которая живёт в микрорайоне Юбилейный. Юношу видели, когда он садился на автобус в сторону центра города. Он приехал к родственнице в районе восьми часов вечера. Не проходя в квартиру, он сообщил тёте, что у него проблемы. Через пару минут он ушёл в сторону остановки. С тех пор его не видели. Обеспокоенная тётя позвонила и рассказала об этом матери мальчика.