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В Екатеринбурге прошла эвакуация торгового центра «Алатырь»

Посетители ТЦ в центре Екатеринбурга покинули здание под вой сирены.

В Екатеринбурге утром прошла эвакуация посетителей и персонала из торгового центра «Алатырь». Пожарная сирена прозвучала в районе 10:30.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «КП-Екатеринбург» сообщили, что сигналов в пожарную охрану о происшествиях в «Алатыре» не поступало — все средства МЧС находятся в пунктах постоянной дислокации.

— Возможно, администрация торгового центра самостоятельно проводит какие-то учения или же проверка пожарной сигнализации, — добавили в пресс-службе МЧС.

В самом торговом центре «КП-Екатеринбург» рассказали, что причин для вызова пожарных нет, и посетители уже вернулись в ТЦ.

— Была учебная тренировка, — комментируют пожарную тревогу в «Алатыре».

МЧС