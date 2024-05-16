В Екатеринбурге прошла эвакуация торгового центра «Алатырь»

В Екатеринбурге утром прошла эвакуация посетителей и персонала из торгового центра «Алатырь». Пожарная сирена прозвучала в районе 10:30.
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «КП-Екатеринбург» сообщили, что сигналов в пожарную охрану о происшествиях в «Алатыре» не поступало — все средства МЧС находятся в пунктах постоянной дислокации.
— Возможно, администрация торгового центра самостоятельно проводит какие-то учения или же проверка пожарной сигнализации, — добавили в пресс-службе МЧС.
В самом торговом центре «КП-Екатеринбург» рассказали, что причин для вызова пожарных нет, и посетители уже вернулись в ТЦ.
— Была учебная тренировка, — комментируют пожарную тревогу в «Алатыре».