Самолет столкнулся с птицей во время вылета из Сочи в Надым

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила, что экипаж самолета А-320 доложил о столкновении с птицей при рулении на летном поле.



Комиссионный осмотр не выявил останков птицы на месте происшествия. Самолет продолжил полет, пострадавших нет. Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия для расследования инцидента.



Ранее «Новая Кубань» сообщала о случае, когда чайка попала в двигатель самолета, летевшего из Стамбула в Сочи.