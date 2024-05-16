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500 тысяч забрал дроппер у 89-летней ангарчанки

89-летняя ангарчанка отдала 510 тысяч рублей курьеру мошенников, чтобы спасти попавшую в ДТП дочь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: AP 2023

В полиции потерпевшая рассказала, что ей позвонили на домашний телефон. Звонила женщина, которая плачущим испуганным голосом сказала, что является дочерью потерпевшей, что она стала виновницей ДТП с пострадавшими. Потом трубку взял «полицейский», который запросил денежную компенсацию за то, чтобы не привлекать дочь потерпевшей к уголовной ответственности. Пенсионерка согласилась и отдала курьеру все сбережения.

После этого старушка позвонила дочери и узнала, что та в полном порядке и в ДТП не попадала. Ангарчанка пошла в полицию.

Полиция устанавливает личность дроппера.