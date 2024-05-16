500 тысяч забрал дроппер у 89-летней ангарчанки

В полиции потерпевшая рассказала, что ей позвонили на домашний телефон. Звонила женщина, которая плачущим испуганным голосом сказала, что является дочерью потерпевшей, что она стала виновницей ДТП с пострадавшими. Потом трубку взял «полицейский», который запросил денежную компенсацию за то, чтобы не привлекать дочь потерпевшей к уголовной ответственности. Пенсионерка согласилась и отдала курьеру все сбережения.