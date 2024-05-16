В Новосибирске на улице Связистов нашли мёртвого мужчину

В Новосибирске специалистов МАСС вызвали в Ленинский район на улицу Связистов. Им сообщили, что 60-летний мужчина не выходит на связь. Он не отвечал на звонки родни, дверь не открывал. Близкие забили тревогу.
— Спасатели обеспечили доступ в помещение. В квартире обнаружили мужчину 1964 года рождения без признаков жизни, — говорится в сводке МАСС.
Ранее КП-Новосибирск писала, что жильцы дома на улице Немировича-Данченко вызвали спасателей из-за трупной вони, заполнившей подъезд. Исходил невыносимый запах из одной квартиры. Спасатели вскрыли дверь — оказалось, что хозяин жилища, мужчина 1942 года рождения умер. Судя по всему, тело пролежало в запертой квартире несколько суток и стало разлагаться.
Еще один вызов из-за невыносимой вони поступал ранее на улицу Бронную. Там также жильцы жаловались на трупный запах. Тогда спасатели вскрыли дверь, но, к счастью, догадки жильцов не подтвердились. Оказалось, что запах издавало мясо, которое испортилось.