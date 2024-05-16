Восемь черных кредиторов работали в Хабаровском крае

— Они действуют вне правового поля, предлагают деньги в долг на очень привлекательных условиях, без справок и поручительств. При этом, выдавая заем, нелегалы могут не только навязать высокие проценты и дополнительные комиссии, но и воспользоваться персональными данными заемщика: например, оформить на его имя кредит, — рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина.