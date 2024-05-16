Восемь черных кредиторов работали в Хабаровском крае

В первом квартале 2024 года сотрудники Банка России обнаружили в Хабаровском крае нескольких черных кредиторов. Восемь нелегальных участников финансового рынка выдавали деньги в долг и делали это незаконно. Большинство работали под видом ломбардов, комиссионов и микрокредитных организаций. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
При этом хабаровчане не проверяют легальность фирм, в которые обращаются, особенно, если деньги им нужны срочно. Из-за этого легко можно стать жертвой преступников.
— Они действуют вне правового поля, предлагают деньги в долг на очень привлекательных условиях, без справок и поручительств. При этом, выдавая заем, нелегалы могут не только навязать высокие проценты и дополнительные комиссии, но и воспользоваться персональными данными заемщика: например, оформить на его имя кредит, — рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина.
Прежде чем обратиться в финансовую организацию, нужно проверить, легально ли она работает. Сделать это можно в мобильном приложении Центробанка или на сайте в разделе «Проверить участника финансового рынка». Выбранной организации не должно быть в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности.