Автобус «собрал» пять легковушек: массовое ДТП с пострадавшими произошло на Южном шоссе в Самаре

Ранним утром в четверг, 16 мая 2024 года, на Южном шоссе в Самаре произошла массовая авария. Участниками ДТП стали пять легковых автомобилей и автобус № 26. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Рассказываем все, что известно о происшествии к этому часу.
Все случилось около семи часов утра на Южном шоссе на выезде из города. По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал водитель автобуса.
— В 7:10 водитель автобуса № 26 марки МАЗ, двигаясь по Южному шоссе со стороны улицы Авроры в направлении Уральского шоссе, не справился с управлением и столкнулся с пятью автомобилями: двумя Mitsubishi, «Ладой Ларгус», Hyundai Solaris и Renault Logan, которые двигались в попутном направлении, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что в ДТП пострадали пять человек — все мужчины. Троих из них отправили на обследование в больницу № 1 имени Н. И. Пирогова, одного — в больницу № 10, а еще одному назначили амбулаторное лечение. В полиции уточнили, что травмы в аварии получили шесть человек: четверо водителей и двое пассажиров легковых автомобилей.
В ДТП пострадали четыре водителя и двое пассажиров легковых авто ГУ МВД России по Самарской области.
— Для ликвидации последствий ДТП привлекались две единицы техники и шесть человек. Проводились смывка ГСМ и отключение АКБ, — отметили в ГУ МЧС по Самарской области.
Авария спровоцировала внушительную пробку на Южном шоссе. Затор наблюдался от улицы Аэродромной до улицы Уральской. Блогер Евгений Щекин поделился видео, на котором видны первые минуты после ДТП.
В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.