Автобус «собрал» пять легковушек: массовое ДТП с пострадавшими произошло на Южном шоссе в Самаре

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что в ДТП пострадали пять человек — все мужчины. Троих из них отправили на обследование в больницу № 1 имени Н. И. Пирогова, одного — в больницу № 10, а еще одному назначили амбулаторное лечение. В полиции уточнили, что травмы в аварии получили шесть человек: четверо водителей и двое пассажиров легковых автомобилей.