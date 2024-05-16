В Ростовской области из-за заморозков ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в Ростовской области с 18 часов вечера 15 мая.
По информации синоптиков с 2 по 6 мая, а также с 9 по 11 мая в регионе были зафиксированы заморозки в воздухе и на почве до −7 градусов.
«По предварительной оценке, пострадали посевы на площади более 140 тысяч га. Напомню, что общая посевная площадь в Ростовской области составляет 4,9 млн га. Подписал распоряжение о введении режима ЧС в муниципальных районах Ростовской области. Это позволит донским аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери», — написал в телеграм Голубев.
В настоящее время уточняется информация о площадях, пострадавших от заморозков. Благодаря введению режима ЧС аграрии смогут получить страховые выплаты.