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В Ростовской области из-за заморозков ввели режим ЧС

Глава Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о введении режима ЧС из-за майских заморозков. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Режим ЧС введен в Ростовской области с 18 часов вечера 15 мая.

По информации синоптиков с 2 по 6 мая, а также с 9 по 11 мая в регионе были зафиксированы заморозки в воздухе и на почве до −7 градусов.

«По предварительной оценке, пострадали посевы на площади более 140 тысяч га. Напомню, что общая посевная площадь в Ростовской области составляет 4,9 млн га. Подписал распоряжение о введении режима ЧС в муниципальных районах Ростовской области. Это позволит донским аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери», — написал в телеграм Голубев.

В настоящее время уточняется информация о площадях, пострадавших от заморозков. Благодаря введению режима ЧС аграрии смогут получить страховые выплаты.

сельское хозяйство