Украина планировала ударить по системе ПВО у Крымского моста

По словам задержанного, куратор из главного управления разведки минобороны Украины требовал от него передавать любую информацию, касающуюся либо военнослужащих РФ, либо военных объектов.
«Просили фотографии ПВО в районе Керчи, их я тоже отправлял. У них также была идея передать небольшой беспилотник с инструкцией, научить меня им управлять и ударить им предположительно по средствам ПВО тоже в районе Керчи. Но беспилотник они не смогли передать, потому что, как они рассказали, он разрушается при передаче».
В ходе очередного сеанса связи украинский куратор потребовал у завербованного мужчины поехать в Севастополь, забрать из находящегося там тайника взрывчатку и совершить подрыв железнодорожного полотна в районе Керчи.
«Он скинул несколько точек геолокации, я съездил на одну, сфотографировал место, он сказал, что место подходит. Он мне отправил скриншот, там была нарисована рельса с указанием, куда надо заложит взрывчатку», — добавил мужчина.
В четверг ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Крыму мужчины и женщины, которые по заданию украинских спецслужб планировали подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе республики. Сейчас они арестованы. По данным ведомства, мужчина был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины в октябре прошлого года.