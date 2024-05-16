Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина планировала ударить по системе ПВО у Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины планировали с помощью беспилотников нанести удар по средствам противовоздушной обороны, прикрывающим Крымский мост. Об этом рассказал мужчина, арестованный в Крыму сотрудниками ФСБ по подозрению в намерении совершить теракт на железной дороге.

По словам задержанного, куратор из главного управления разведки минобороны Украины требовал от него передавать любую информацию, касающуюся либо военнослужащих РФ, либо военных объектов.

«Просили фотографии ПВО в районе Керчи, их я тоже отправлял. У них также была идея передать небольшой беспилотник с инструкцией, научить меня им управлять и ударить им предположительно по средствам ПВО тоже в районе Керчи. Но беспилотник они не смогли передать, потому что, как они рассказали, он разрушается при передаче».

рассказал злоумышленник

В ходе очередного сеанса связи украинский куратор потребовал у завербованного мужчины поехать в Севастополь, забрать из находящегося там тайника взрывчатку и совершить подрыв железнодорожного полотна в районе Керчи.

«Он скинул несколько точек геолокации, я съездил на одну, сфотографировал место, он сказал, что место подходит. Он мне отправил скриншот, там была нарисована рельса с указанием, куда надо заложит взрывчатку», — добавил мужчина.

В четверг ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Крыму мужчины и женщины, которые по заданию украинских спецслужб планировали подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе республики. Сейчас они арестованы. По данным ведомства, мужчина был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины в октябре прошлого года.

ФСБ