Украина планировала ударить по системе ПВО у Крымского моста

«Просили фотографии ПВО в районе Керчи, их я тоже отправлял. У них также была идея передать небольшой беспилотник с инструкцией, научить меня им управлять и ударить им предположительно по средствам ПВО тоже в районе Керчи. Но беспилотник они не смогли передать, потому что, как они рассказали, он разрушается при передаче».