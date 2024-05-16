Экс-министра транспорта Башкирии Александра Клебанова оставили в СИЗО

Бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова оставили в СИЗО, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Жалобу адвоката Клебанова в четверг, 16 мая, рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Башкирии.
Постановление Советского районного суда Уфы оставлено без изменения, жалоба адвоката — без удовлетворения. Экс-чиновник останется под стражей до 7 июля.
Напомним, Александра Клебанова подозревают в вымогательстве и получении взятки в сумме 5 млн рублей. Он был отправлен в отставку сразу после возбуждения уголовного дела.