В Бобруйске водитель Volkswagen сбил двух детей пяти и шести лет на переходе

По данным ведомства, 16 мая 2022 года примерно в 07.00 40-летний водитель, находившийся за рулем Volkswagen, на перекрестке улиц Гагарина и Ульяновской сбил пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку. Сказано, что дети переходили проезжую часть вместе с мамой по нерегулируемому пешеходному переходу. В МВД отметили, что светофоры работали в режиме желтого мигания.