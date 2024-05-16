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В Бобруйске водитель Volkswagen сбил двух детей пяти и шести лет на переходе

Двое детей попали в больницу после ДТП с легковушкой в Бобруйске.

Источник: Телеграм-канал МВД Беларуси

В Бобруйске водитель Volkswagen сбил двух малолетних детей на пешеходном переходе. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, 16 мая 2022 года примерно в 07.00 40-летний водитель, находившийся за рулем Volkswagen, на перекрестке улиц Гагарина и Ульяновской сбил пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку. Сказано, что дети переходили проезжую часть вместе с мамой по нерегулируемому пешеходному переходу. В МВД отметили, что светофоры работали в режиме желтого мигания.

«Дети доставлены в больницу для обследования и оценки состояния здоровья», — уточнили в сообщении.