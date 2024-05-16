В Крыму предотвратили теракт на железной дороге: задержаны парень и девушка, завербованные Киевом

В Крыму гражданину России 1999 года рождения и его сожительнице 2000 года рождения инкриминируют покушение на теракт на железной дороге. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
В октябре фигуранта через мессенджер завербовал сотрудник главного управления разведки украинского Министерства обороны. К выполнению заданий, полученных от куратора, россиянин привлек свою сожительницу. Вместе они фотографировали места проживания российских военных и позиции средств ПВО. Кроме того, сообщники передавали украинской разведке координаты крымских энергообъектов.
В апреле координатор дал сообщникам координаты схрона в Севастополе. Оттуда парень и девушка вытащили взрывное устройство. Этот предмет сообщники попытались заложить под железнодорожное полотно неподалеку от села Октябрьское. Именно тогда их и задержали сотрудники ФСБ.
Возбуждено уголовное тело о попытке совершения теракта, а также незаконном приобретении, передаче, сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Обоих фигурантов заключили под стражу.
«Злоумышленники сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием», — говорится в сообщении.
Случившееся прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов.
«В Крыму предотвращен теракт на железной дороге. Завербованные украинскими спецслужбами граждане задержаны. Благодарю сотрудников ФСБ за профессионализм и бдительность, за надежную защиту нашей республики», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.