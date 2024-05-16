Калининградец спас внуков, но сам погиб в пожаре

Накануне вечером, 15 мая, в полицию сообщили о том, что в поселке Чистополье при тушении пожара в доме обнаружено тело мужчины — 57-летнего хозяина жилища. Видимых повреждений, указавших бы на насильственный характер смерти, на теле не обнаружено. Вероятной причиной возгорания является замыкание электропроводки.