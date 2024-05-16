Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге задержали стрелка с парковки у ТЦ

Задержан мужчина, который 14 мая открыл стрельбу на парковке у торгового центра «Сити Молл» и ранил водителя.

Ранее ivbg.ru сообщал, что 14 мая в ходе дорожного конфликта водитель LI L7 из травматического пистолета ранил 39-летнего оппонента и скрылся. Потерпевший был госпитализирован с ранениями живота и конечностей. На месте происшествия нашли пять гильз и перцовый баллончик пострадавшего.

Полицией было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Машину предполагаемого агрессора нашли в соседнем дворе.

Задержанным оказался 34-летний предприниматель из Армении, у него изъят травматический пистолет Grand Power.