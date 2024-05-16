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В современном ЖК Владивостока обнаружили страшную заразу

Жители сообщают о тревожных звонках от врачей.

Источник: Freepik

Вспышку кори зафиксировали в жилом комплексе «Фрегат» в районе Нейбута во Владивостоке, сообщило издание Vladivostok1.ru со ссылкой на местных жителей.

Одна из женщин написала в домовом чате, что ей звонила врач и предупредила о зафиксированном в доме заболевании корью. Другая жительница подтвердила, что и им звонили.

Мать обеспокоена, потому что у её дочки не было прививки из-за противопоказаний.

«Прямо сейчас вставайте и бегите к нам, будем прививать», — так, по словам жительницы дома, ей ответила по телефону заведующая больницы.

Собеседница издания также рассказала, что месяц назад в ещё одном доме ЖК зафиксировали корь.

Комментарий по ситуации запрошен в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Напомним, это опасное инфекционное заболевание. Особенно серьёзно болезнь поражает детей, беременных и пожилых, а также ослабленных людей. Среди симптомов — температура до 40 градусов, насморк, сыпь, конъюнктивит. Корь опасна осложнениями и может привести к летальному исходу.

Лучшая защита от заболевания — плановая иммунизация. Детей прививают в 1 год и 6 лет. Также ставят вакцину ранее не болевшим и не иммунизированным взрослым от 18 до 55 лет: это две прививки с промежутком не менее 3 месяцев.

При контакте с заболевшим проводят экстренную иммунизацию тем, кто сам не болел и у кого нет прививок.

Вспышка кори в прошлый раз фиксировалась в Приморье весной 2023 года.

здоровье