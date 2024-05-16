В современном ЖК Владивостока обнаружили страшную заразу

Лучшая защита от заболевания — плановая иммунизация. Детей прививают в 1 год и 6 лет. Также ставят вакцину ранее не болевшим и не иммунизированным взрослым от 18 до 55 лет: это две прививки с промежутком не менее 3 месяцев.