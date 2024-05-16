В современном ЖК Владивостока обнаружили страшную заразу

Вспышку кори зафиксировали в жилом комплексе «Фрегат» в районе Нейбута во Владивостоке, сообщило издание Vladivostok1.ru со ссылкой на местных жителей.
Одна из женщин написала в домовом чате, что ей звонила врач и предупредила о зафиксированном в доме заболевании корью. Другая жительница подтвердила, что и им звонили.
Мать обеспокоена, потому что у её дочки не было прививки из-за противопоказаний.
«Прямо сейчас вставайте и бегите к нам, будем прививать», — так, по словам жительницы дома, ей ответила по телефону заведующая больницы.
Собеседница издания также рассказала, что месяц назад в ещё одном доме ЖК зафиксировали корь.
Комментарий по ситуации запрошен в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Лучшая защита от заболевания — плановая иммунизация. Детей прививают в 1 год и 6 лет. Также ставят вакцину ранее не болевшим и не иммунизированным взрослым от 18 до 55 лет: это две прививки с промежутком не менее 3 месяцев.
При контакте с заболевшим проводят экстренную иммунизацию тем, кто сам не болел и у кого нет прививок.
Вспышка кори в прошлый раз фиксировалась в Приморье весной 2023 года.