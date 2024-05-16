Что происходит в Севастополе после ночной ракетной атаки ВСУ

Воздушная тревога в Севастополе прозвучала в ночь на четверг. Около 23 часов в городе отработали системы противовоздушной обороны. Позже губернатор Севастополя сообщил о сбитых воздушных целях.
«Что касается сегодняшней ночной атаки: повреждены несколько домов, муниципальные комиссии утром начали обходы, чтобы зафиксировать повреждения», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
О повреждениях домов.
По информации губернатора, в одном из ТСН на Северной стороне Севастополя осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомобиль. Во втором садовом товариществе поврежден один дом — взрывной волной разбито шесть окон. Пострадавших нет.
«Никто из людей не пострадал. Это главное», — подчеркнул Михаил Развожаев.
О сбитых ракетах и БПЛА.
В Минобороны сообщили, что в ночь на четверг над территорией Крымского полуострова были сбиты пять оперативно-тактических ракет.
«15 мая около 23:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Крыма», — проинформировали в ведомстве.
Позже над полуостровом были нейтрализованы шесть украинских беспилотников — четыре уничтожены и два перехвачены.
ВСУ регулярно пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру полуострова. Российские системы ПВО отбивают атаки. В ночь на среду над Крымом были сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.