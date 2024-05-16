Что происходит в Севастополе после ночной ракетной атаки ВСУ

ВСУ регулярно пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру полуострова. Российские системы ПВО отбивают атаки. В ночь на среду над Крымом были сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.