Опекун, обвиняемый в истязаниях маленького Далера, намерен развестись с женой и уехать на СВО

Заседание прошло в закрытом для СМИ режиме. Обвиняемым по делу проходит участник СВО Александр Наумов. Сегодня ему было зачитано обвинение. Мужчину обвиняют в истязании мальчика. Его жену — Веронику Наумову — в убийстве.
Вину Наумов не признает, он намерен развестись с женой и вернуться на СВО. Его адвокат Жанна Калегина считает, что дело против Наумова сфабриковано.
«Мой подзащитный постоянно в горячих точках служит. И еще готов служить. Но ему не дают. Считаю дело сфабрикованным», — заявила адвокат.
На заседании находился также биологический отец Далера Худжановиддин Бобиев.
Он сообщил, что заседание перенесли на 23 мая, и выразил возмущение, что Наумов во время заседания вел себя спокойно, несмотря на смерть ребенка.