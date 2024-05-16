Опекун, обвиняемый в истязаниях маленького Далера, намерен развестись с женой и уехать на СВО

Заседание прошло в закрытом для СМИ режиме. Обвиняемым по делу проходит участник СВО Александр Наумов. Сегодня ему было зачитано обвинение. Мужчину обвиняют в истязании мальчика. Его жену — Веронику Наумову — в убийстве.