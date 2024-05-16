Лось погиб после ДТП на улице Федосеенко в Нижнем Новгороде, сообщает минлесхоз региона в соцсетях.
Информация об аварии поступила в министерство утром 16 мая. После столкновения с автомобилем лось лежал на обочине дороги и не мог двигаться из-за раны на бедре.
Прибывшие на место происшествия ветеринары и сотрудники минлесхоза не смогли спасти животное: лось погиб от полученных травм.
Виновника ДТП уже установили. Установлено, что авария произошла вне зоны действия знака 1.27.
Тело погибшего лося направили на утилизацию в Балахнинское госветуправление.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородцы спасли двух лосят, которых преследовали собаки.