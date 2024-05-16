Двух 8-летних мальчиков сбил на переходе молодой водитель иномарки в Воронеже

Иномарка ехала по улице Ростовской со стороны улицы Корольковой в 15.05. За рулем находился 22-летний местный житель. Он не затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и допустил наезд на двух 8-летних мальчиков. Дети в это время переходили проезжую часть слева направо по ходу движения.