На свердловской трассе пьяный водитель сбил дорожного рабочего

Отмечается, что стаж водителя ВАЗ составляет 12 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. «Так же установлено, что водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения, в момент ДТП ремнем безопасности пристегнут не был», — сказано в сообщении.