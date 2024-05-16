На свердловской трассе пьяный водитель сбил дорожного рабочего

Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе региональной ГИБДД, пострадавший был госпитализирован в травматологическое отделение.
По предварительным данным Госавтоинспекции, 54-летний мужчина за рулем ВАЗ не учел дистанцию до машины «Шмель», которая занималась нанесением дорожной разметки, из-за чего столкнулся с ней. В результате аварии 34-летнему мужчине диагностировали перелом ребер.
Отмечается, что стаж водителя ВАЗ составляет 12 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. «Так же установлено, что водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения, в момент ДТП ремнем безопасности пристегнут не был», — сказано в сообщении.
В отношении него составили административные протоколы по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (вождение в нетрезвом виде), ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения машины на проезжей части, встречного разъезда), ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов).