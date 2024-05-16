В Самаре автобус сбил мужчину на остановке

В четверг, 16 мая, в Самаре произошло ДТП на остановке общественного транспорта. Утром водитель автобуса МАЗ сбил мужчину.
— Автобус ехал по улице Авроры со стороны Партизанской в направлении Балаковской. Напротив дома № 60А водитель не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
В результате этого он наехал на 42-летнего мужчину, который стоял на остановке общественного транспорта. С места аварии его госпитализировали в одну из городских больниц.
Отмечается, что у мужчины из-за ДТП появились телесные повреждения. Сотрудники полиции опросили очевидцев и продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Напомним, автобус «собрал» пять легковушек в массовом ДТП на Южном шоссе в Самаре.