Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В башкирском Салавате задержали напавшего на подростков парня

В башкирском Салавате задержали напавшего на подростков парня.

Источник: Башинформ

В городе Салавате задержали 20-летнего молодого человека, который напал и избил подростков.

По версии следствия, днем 11 мая нетрезвый парень подошел к компании школьников и попросил у одного из них электронную сигарету. Когда услышал отказ, используя это как малозначительный повод, избил четверых детей. Злоумышленник нанес им удары по лицу и голове, после чего скрылся со своими знакомыми на автомобиле ВАЗ-2115.

«В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии.