В башкирском Салавате задержали напавшего на подростков парня.

По версии следствия, днем 11 мая нетрезвый парень подошел к компании школьников и попросил у одного из них электронную сигарету. Когда услышал отказ, используя это как малозначительный повод, избил четверых детей. Злоумышленник нанес им удары по лицу и голове, после чего скрылся со своими знакомыми на автомобиле ВАЗ-2115.