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Двух сотрудников Росгвардии задержали в Челябинске

Им вменяют превышение полномочий и взяточничество.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске задержаны заместитель начальника отдела и инспектор управления Росгвардии по региону. Их подозревают в превышении должностных полномочий и взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР области.

По данным следствия, в ноябре прошлого года сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы без проверки и оснований привлекли к административной ответственности фиктивного директора ЧОПа. Таким образом они из личной заинтересованности сняли вину в оказании услуг с нарушениями с настоящего руководителя предприятия.

Кроме того, замначальника отдела несколько лет получал от директора охранной организации подношения на общую сумму не менее 600 тысяч рублей. Взамен оказывал тому покровительство, избавлял от проверок и административной ответственности.

Преступления выявили сотрудники регионального УФСБ, они же проводили задержание. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Замначальника отдела также попал под статью о получении взятки.

Уточняется, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанным обвинений и об избрании меры пресечения.