Двух сотрудников Росгвардии задержали в Челябинске

В Челябинске задержаны заместитель начальника отдела и инспектор управления Росгвардии по региону. Их подозревают в превышении должностных полномочий и взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР области.
По данным следствия, в ноябре прошлого года сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы без проверки и оснований привлекли к административной ответственности фиктивного директора ЧОПа. Таким образом они из личной заинтересованности сняли вину в оказании услуг с нарушениями с настоящего руководителя предприятия.
Кроме того, замначальника отдела несколько лет получал от директора охранной организации подношения на общую сумму не менее 600 тысяч рублей. Взамен оказывал тому покровительство, избавлял от проверок и административной ответственности.
Преступления выявили сотрудники регионального УФСБ, они же проводили задержание. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Замначальника отдела также попал под статью о получении взятки.
Уточняется, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанным обвинений и об избрании меры пресечения.