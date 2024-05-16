Появились новые детали по жесткому ДТП во Владивостоке — кадры

Сотрудники Госавтоинспекции города Владивостока проводят проверку по поводу дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на улице Фадеева, сообщает тг-канал Полиция Приморья (18+).
По информации, 31-летняя женщина за рулем автомобиля Lexus GX столкнулась с мотороллером Yamaha при выезде с прилегающей территории. В результате аварии пострадал 17-летний водитель мотороллера, который был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Стаж вождения женщины составляет 9 лет, но в этом году она уже была привлечена к административной ответственности 4 раза за нарушение Правил дорожного движения.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, назначено проведение необходимых исследований. Они помогут установить степень тяжести полученных травм у водителя мотороллера. По результатам проверки будет вынесено соответствующее решение.
Также, по данным источника, за минувшие сутки в Приморье было зарегистрировано 37 ДТП с 4 пострадавшими и повреждением 66 автомобилей.