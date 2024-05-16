В Сербии задержали угрожавшего Вучичу мужчину после покушения на Фицо

Накануне, 15 мая, произошло нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в городе Гандлова, где проходило выездное заседание словацкого правительства. По данным Standard, в премьера попало три пули: одна в живот, одна в плечо и еще одна прошла через живот в бедренную кость. У него произошло кровоизлияние в брюшной полости.