Крупного наркоторговца задержали в Минске

«Установлено, что минчанин по заданию куратора интернет-наркошопа забирал в России оптовые партии товара, привозил в Минск, фасовал у себя дома, после чего, принимая меры конспирации, раскладывал по тайникам. Таким образом он успел проработать несколько месяцев. По месту жительства фигуранта, а также в схронах в лесных массивах обнаружено и изъято свыше 3 кг мефедрона, 100 таблеток MDMA и марихуана», — пояснили в ведомстве.