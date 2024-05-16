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Крупного наркоторговца задержали в Минске

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупного наркоторговца задержали в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД Беларуси.

Источник: РИА "Новости"

Оперативники столичного наркоконтроля задержали с поличным 25-летнего минчанина, который доставлял в Беларусь наркотики и распространял их в Минске и пристоличье.

«Установлено, что минчанин по заданию куратора интернет-наркошопа забирал в России оптовые партии товара, привозил в Минск, фасовал у себя дома, после чего, принимая меры конспирации, раскладывал по тайникам. Таким образом он успел проработать несколько месяцев. По месту жительства фигуранта, а также в схронах в лесных массивах обнаружено и изъято свыше 3 кг мефедрона, 100 таблеток MDMA и марихуана», — пояснили в ведомстве.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Устанавливаются другие звенья преступной цепи, проводятся мероприятия, направленные на ликвидацию интернет-магазина наркотиков.