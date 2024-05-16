Опекун 6-летнего Далера Александр Наумов заявил, что знает, как погиб мальчик

Напомним, история гибели мальчика шокировала весь Екатеринбург. 26 июня 2023 года его опекун Вероника Наумова сообщила в полицию о том, что Далер якобы сбежал из квартиры на Вторчермете. В течение нескольких дней мальчика искали сотни волонтеров и полиция. На третий день Наумова во время повторного допроса в СК сделала неожиданное заявление: тело малыша больше полугода лежит в гараже вблизи квартиры.