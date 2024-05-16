Опекун 6-летнего Далера Александр Наумов заявил, что знает, как погиб мальчик

В четверг, 16 мая Екатеринбургский гарнизонный военный суд начал рассмотрение уголовного дела Александра Наумова. Военнослужащего вслед за супругой обвинили в истязаниях погибшего 6-летнего Далера. Точная причина гибели мальчика до сих пор неизвестна. Однако Александр Наумов заявил, что знает, как погиб Далер.
Напомним, история гибели мальчика шокировала весь Екатеринбург. 26 июня 2023 года его опекун Вероника Наумова сообщила в полицию о том, что Далер якобы сбежал из квартиры на Вторчермете. В течение нескольких дней мальчика искали сотни волонтеров и полиция. На третий день Наумова во время повторного допроса в СК сделала неожиданное заявление: тело малыша больше полугода лежит в гараже вблизи квартиры.
При этом способ убийства Вероника Наумова так и не назвала. В процессе расследования она несколько раз меняла показания. Как стало известно «КП-Екатеринбург», кости на черепе ребенка не пострадали. А вот труп сильно разложился. Поэтому установить точную причину смерти малыша оказалось довольно затруднительно. Чтобы пролить след на последние минуты жизни Далера, следователям приходилось опрашивать несовершеннолетних детей, воспитывающихся в семье.
Веронику Наумову обвиняют по трем статьям УК: убийство ребенка (пункт «в» части 2 статьи 105 УК), мошенничестве (159 статья УК РФ) и истязание несовершеннолетнего (117 статья УК РФ). Обвинение в мошенничестве связано с тем, что, по версии следствия, Наумова в течение нескольких месяцев получала выплаты за погибшего ребенка.
Всего в семье Александра и Вероники Наумовой воспитывались шестеро детей — трое своих и трое приемных. Далер и его старшая сестра начали жить с ними с 2021 года.
Александр Наумов является военным. По его словам, в момент гибели Далера он находился в зоне СВО, поэтому не мог знать о преступлении. Первоначально по делу он проходил как свидетель. Однако недавно выяснилось, что его обвиняют по второй части статьи 117 УК «Истязание, совершенное в отношении малолетнего».
Суд над Александром Наумовым проходил в закрытом режиме. Вину он не признает. Ранее военный заявлял журналисту «КП-Екатеринбург», что все обвинения против него строятся на словах несовершеннолетней сестры Далера.
— Александр, есть ли у вас понимание того, как именно умер (или был убит) Далер? — спросил у подсудимого после процесса журналист «КП-Екатеринбург».
— Примерно я знаю, но сказать не могу, — заявил Александр Наумов.
Ответить на вопрос о том, была ли смерть мальчика насильственной или же это было убийство, он также отказался. Александр Наумов надеется, что его признают невиновным. Он планирует вернуться на СВО.
— Пока его супруга осуществляла опеку над детьми, Александр постоянно (за редким исключением) находился в военных командировках в горячих точках. Считаем, что Александра Наумова привлекают к уголовной ответственности из-за недоказанности обвинения против Наумовой Вероники Леонидовны, — заявила адвокат Жанна Калегина.