В Ростове-на-Дону во время пожара в многоэтажке эвакуировали 30 человек

В Ростове-на-Дону произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось в ночь на 16 мая на улице Юрия Дубина в микрорайоне Суворовском.
По предварительной информации ведомства, около 01:05 в квартире произошел пожар — загорелись вещи. Огонь за считанные минуты охватил порядка 20 квадратных метров. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные эвакуировали из горящего дома 30 человек. Полностью ликвидировать возгорание удалось за 20 минут.
К счастью, обошлось без пострадавших. На месте ЧП работали 26 спасателей и семь спецмашин. Причина пожара устанавливается.