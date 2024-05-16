Двое полицейских пострадали из-за взрыва гранаты в Алматинской области

Информация об инциденте появилась в соцсетях. Сообщалось, что около Конаева сотрудники ДП Алматинской области проводили учения. «Один из сотрудников бросил гранату, в результате чего в больницу попали двое сотрудников СОБР», — говорилось в опубликованной информации.