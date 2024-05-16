Самолет «Уральских авиалиний», имеющий столетнюю гарантию, не смог взлететь в Самаре

По данным канала, в 07:01 по московскому времени после запуска двигателей на маршруте руления КВС самолета A-320/M принял решение о возврате на стоянку по технической причине. Что именно произошло, он не указал. Лайнер должен был выполнять рейс SVR095 по маршруту Самара (Курумоч) — Москва (Домодедово).
Известно, что этот борт A-320/M с регистрационным номером RA-73825 совершил первый вылет 13 декабря 2006 года. В компании «Уральские авиалинии» лайнер с 28 февраля 2012 года. В карточке борта указано, что самолету выдан сертификат летной годности до 1 января 2099 года.