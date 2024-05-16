В Омской области из-за паводков объявят режим ЧС

«Будет объявлена чрезвычайная ситуация по региону, и эта часть тоже будет отработана федеральной властью совместно с региональной», — заявил Файзуллин журналистам. Напомним, режим ЧС уже действует в некоторых районах региона, которые больше всего страдают от затопления. Сегодня в Омской области лично работают глава МЧС РФ и министр строительства РФ.