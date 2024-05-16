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В Омской области из-за паводков объявят режим ЧС

Об этом рассказал министр строительства РФ Ирек Файзуллин.

Источник: ГУ МЧС России по Омской области

В ближайшее время на территории всей Омской области будет объявлена чрезвычайная ситуация. Об этом сообщил министр строительства Российской Федерации Ирек Файзуллин журналистам ТАСС. По его словам, необходимость такого шага вызвана масштабными паводками.

«Будет объявлена чрезвычайная ситуация по региону, и эта часть тоже будет отработана федеральной властью совместно с региональной», — заявил Файзуллин журналистам. Напомним, режим ЧС уже действует в некоторых районах региона, которые больше всего страдают от затопления. Сегодня в Омской области лично работают глава МЧС РФ и министр строительства РФ.