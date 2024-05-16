Мошенники представляются жителям Воронежа нотариусами

Дальше все шло по известной и популярной схеме. Мужчину убедили в том, что его сбережения пытаются похитить и денежные средства можно спасти только одним способом — переведя их временно на «безопасный счет». Пенсионер перечислил 29 миллионов на указанные ему банковские счета, после чего мошенники перестали выходить на связь.