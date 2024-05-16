Мошенники представляются жителям Воронежа нотариусами

Об этом сообщили в телеграм-канале киберполиции России.
Телефонные мошенники продолжают обманывать доверчивых граждан, выманивая у них любым способом персональные данные и уверяя перевести личные и кредитные средства на «безопасные счета».
Самый яркий случай с лже-нотариусами произошел не в нашем регионе, но он очень показателен. Жертва мошенников — 75-летний житель Москвы — перечислил злоумышленникам 29 миллионов личных средств.
По данным «Вестника киберполиции России», пенсионеру позвонила неизвестная женщина, которая представилась нотариусом и сообщила, что от имени мужчины подписана доверенность, которая будет передана на Госуслуги. Выслушав информацию о том, что 75-летний москвич не подписывал никаких доверенностей, аферистка продиктовала ему номер телефона, где якобы должны были проверить подлинность заявленного. Пострадавший поверил и позвонил по указанному номеру.
Дальше все шло по известной и популярной схеме. Мужчину убедили в том, что его сбережения пытаются похитить и денежные средства можно спасти только одним способом — переведя их временно на «безопасный счет». Пенсионер перечислил 29 миллионов на указанные ему банковские счета, после чего мошенники перестали выходить на связь.